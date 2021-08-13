На аукціоні за $1 млн продають серветку Мессі, нею він витер сльози, коли прощався з "Барселоною"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Паперову серветку одного з найкращих футболістів світу Ліонеля Мессі виставили на аукціоні. Нею він витирав сльози на прощальній пресконференції, ідучи з «Барселони», в якій грав 18 років.

На платформі Mercado Libre у продажі з'явився лот ціною у $1 млн. Це паперова серветка Ліонеля Мессі. Саме нею він витирав сльози під час прощальної прес-конференції. Аргентинець перед початком своєї промови і зі серветкою в руках провів весь виступ.

Хустка з слизисто-генетичним матеріалом Ліонеля Мессі. Придатне для клонування у майбутньому. Розміри 20 смx20 см. Зморшкувата, але в хорошому стані", - написав продавець під описом лоту.

Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року. Лео Мессі став найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ. Його зарплата, 41 млн євро за сезон, найбільша в історії французької Ліги.Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

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