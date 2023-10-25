На Авдіївку ворог кидає все нові й нові сили, - начальник Авдіївської МВА

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Гаряче й складно в Авдіївці. Ворог кидає все нові й нові сили, щоб оточити місто. Не дивлячись на велику кількість масованих обстрілів, роботу авіації, м'ясні штурми з боку ворога, хлопці тримають оборону. Ситуація важка, але контрольована ЗСУ", - зазначив Барабаш.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що за останні дві доби ворог почав менше використовує техніку, але піхотних штурмів менше не стає.

"Скоріш за все погодні умови не дозволяють їм більш активно використовувати техніку, а може вони вже розуміють, що її вже не так достатньо. Поки про пік бойових дій, чи зменшення мова не ведеться", - підкреслив Барабаш.

Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що окупанти намагалися встановити прапорці на териконі біля Авдіївки, але були знищені Силами оборони.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що артилерія ЗСУ й FPV-дрони не дозволяють противнику активно працювати на Авдіївських териконах.









