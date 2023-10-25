Згурець пояснив, для чого ворог намагається захопити терикони навколо Авдіївки
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що артилерія ЗСУ й FPV-дрони не дозволяють противнику активно працювати на Авдіївських териконах
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Терикони - це накопичення породи, яка є залишками роботи Авдіївського коксохімічного заводу. Терикон - це висота, яка дозволяє операторам дронів або снайперам контролювати територію й бути очима наступальних підрозділів. Мати бойові позиції й фортифікаційні споруди на териконі не має сенсу", - зауважив Згурець.
За словами військового експерта, артилерія ЗСУ й FPV-дрони не дозволяють противнику активно працювати на териконах.
"Те, що противник заліз на північну околицю території терикона погіршує наше тактичне положення. Але ми бачимо, що артилерія ЗСУ й FPV-дрони не дозволяють противнику там активно працювати. Їх там постійно знищують Сили оборони. Більше значення має Авдіївський коксохімічний завод і залізниця, яка проглядається з цього терикону", - підкреслив Згурець.
- Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що окупанти намагалися встановити прапорці на териконі біля Авдіївки, але були знищені Силами оборони.
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямках. Водночас ЗСУ ліквідували 800 окупантів.
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