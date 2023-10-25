Згурець пояснив, для чого ворог намагається захопити терикони навколо Авдіївки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Терикони - це накопичення породи, яка є залишками роботи Авдіївського коксохімічного заводу. Терикон - це висота, яка дозволяє операторам дронів або снайперам контролювати територію й бути очима наступальних підрозділів. Мати бойові позиції й фортифікаційні споруди на териконі не має сенсу", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, артилерія ЗСУ й FPV-дрони не дозволяють противнику активно працювати на териконах.

"Те, що противник заліз на північну околицю території терикона погіршує наше тактичне положення. Але ми бачимо, що артилерія ЗСУ й FPV-дрони не дозволяють противнику там активно працювати. Їх там постійно знищують Сили оборони. Більше значення має Авдіївський коксохімічний завод і залізниця, яка проглядається з цього терикону", - підкреслив Згурець.

Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що окупанти намагалися встановити прапорці на териконі біля Авдіївки, але були знищені Силами оборони.

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямках. Водночас ЗСУ ліквідували 800 окупантів.



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