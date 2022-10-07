Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Авдіївському напрямку без змін. За минулу добу наші позиції росіяни обстріляли касетними снарядами. Проте для тієї місцевості може змінюватись тільки назва снарядів. Росіяни використовують по наших позиціях касетні снаряди, атакують авіацією та обстрілюють ракетами", - розповів Фірсов.

Боєць ТрО також додав, що ЗСУ мають певні тактичні просування на Авдіївському напрямку.

"Ситуація незмінна. Ворог постійно обстрілює наші позиції. Проте, навіть на цьому напрямку є певні просування нашої армії. Звичайно, що ці просування тактичні. Оборону наші військові тримають надійно. Не те, що не потрібно хвилюватись за ці міста, але хочу наголосити, що ми не тільки обороняємось, а й просуваємось на Авдіївському напрямку", - додав він.

За 5 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка

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