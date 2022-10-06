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Українське військо відбило атаки РФ в районах Бахмута, Виїмки, Майорська й Новомихайлівки

6 жовтня, 2022 четвер
08:25
війна з Росією ЗСУ

За 5 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Зазначається, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах. 

"Тривають обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, противник здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться в повідомленні. 

Протягом минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад тридцяти населених пунктів. Серед них - Біла Церква, Куп’янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках РФ здійснювала обстріли:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове
  • на Краматорському напрямку – неподалік Верхньокам’янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка
  • на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукраїнка. 

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.  Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони України завдала понад п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох  зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих безпілотників.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об’єктів ворога.

  • Повідомлялося, що у результаті звільнення Збройними Силами України територій і відходом російських підрозділів, поплічники окупаційної влади виїжджають автобусами зі Сватового до Новопскова Луганської області.  А на Херсонщині представники приватних охоронних кампаній планують евакуюватися назад до окупованого Криму.
  • А в Рубіжному Луганської області окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи з метою "пошуку українських диверсантів та партизанів".

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