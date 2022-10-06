У Рубіжному загарбники ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи, - Генштаб
У Рубіжному Луганської області окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи з метою "пошуку українських диверсантів та партизанів"
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"У населеному пункті Рубіжне Луганської області, з метою "пошуку українських диверсантів та партизанів", окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи", - йдеться в повідомленні.
Також продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об’єктів інфраструктури Енергодара.
- Повідомлялося, що у результаті звільнення Збройними Силами України територій і відходом російських підрозділів, поплічники окупаційної влади виїжджають автобусами зі Сватового до Новопскова Луганської області. А на Херсонщині представники приватних охоронних кампаній планують евакуюватися назад до окупованого Криму.
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