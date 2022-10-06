Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"У результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів", - йдеться в повідомленні.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.

2 жовтня Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області. 5 жовтня стало відомо про звільнення Білогорівки.

Також офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.

За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.

За добу, 5 жовтня, у Херсонській області українські захисники деокупували населені пункти: Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.

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