Генштаб ЗСУ: Прихильники окупантів автобусами виїжджають зі Сватового на Луганщині та з Херсонщини
У результаті звільнення Збройними Силами України територій і відходом російських підрозділів, поплічники окупаційної влади виїжджають автобусами зі Сватового до Новопскова Луганської області. А на Херсонщині представники приватних охоронних кампаній планують евакуюватися назад до окупованого Криму
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"У результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів", - йдеться в повідомленні.
Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.
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- За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.
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