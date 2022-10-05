Звільнена Білогорівка: Гайдай оголосив про початок деокупації всієї Луганщини
Розпочалася деокупація Луганської області, вже декілька населених пунктів звільнені від загарбників
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.
"Деокупація Луганської області розпочалася. Вже декілька населених пунктів звільнені від російської армії, російських окупантів", - сказав він.
Пізніше він опублікував пост із відео з Білогорівки.
"Вперше відвідали селище після стількох місяців війни. Зруйноване вщент, але так і не скорилося окупантам 15 місцевих мешканців, нарешті, вільно виходять на вулицю і радіють побачити СВОЇХ. Скоро. Деокупація ВСІЄЇ Луганщини", - йдеться в повідомленні.
- 2 жовтня Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.
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