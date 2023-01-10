На Авдіївському напрямку тихіше не стає, але жодна позиція не втрачена, - голова Авдіївської ВЦА Барабаш
Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що на південь від Авдіївки ЗСУ покращили свої позиції
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За минулу добу ворог завдав понад 200 обстрілів по позиціях навколо Авдіївки. Близько 12 обстрілів ворог здійснив саме у місто. Ніч минула більш менш спокійно. Були поодинокі прильоти у стару та центральну частину міста. О 6:40 ранку ворог здійснив масований артилерійський обстріл з РСЗВ "Град" старої частини міста", - зазначив Барабаш.
За словами голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації, на позиціях українських захисників тихіше не стає.
"Хлопці тримають оборону, жодну позицію ворогу не вдалося пробити. Навпаки, на південь від Авдіївки ЗСУ покращили свої позиції. Будемо і надалі розвивати свій успіх", - підкреслив Барабаш.
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