English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Азоті в Сєверодонецьку перебуває близько 300 цивільних

На Азоті в Сєверодонецьку перебуває близько 300 цивільних

21 червня, 2022 вiвторок
05:49
війна з Росією Загарбники пошкодили склад із метанолом на Азоті

На заводі "Азот" у Сєверодонецьку, де тривають запеклі бої, зараз знаходяться близько 300 цивільних

Про це повідомила брифінгу віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Вона зазначила, що на відміну від Азовсталі на комбінаті в Сєверодонецьку немає розгалуженої мережі бомбосховищ.

Раніше українська сторона офіційно домагалася від окупантів відкриття гуманітарного коридору для евакуації цивільних, які перебувають на території підприємства, але цього не сталося.

Вона зауважила, що українська сторона і міжнародні організації, підключені для розв'язання питання щодо евакуації, повинні отримати підтвердження добровільного бажання цивільних покинути Азот.

"Мені пообіцяли військові, що будуть зроблені Короткі відео з цими людьми... Якщо це станеться, ми, звичайно, будемо продовжувати пробивати коридор з Азоту", - додала віцепрем’єрка.

  • 20 червня окупанти розпочали широкомасштабний наступ на Луганщині. У Сєверодонецьку бої тривали вже у промзоні, українські війська контролювали лише територію заводу "Азот".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Луганськ
Сєверодонецьк
окупанти
Ірина Верещук
новини Луганська
Азот
Читайте також:
Токаєв з Путіним
19 червня, 2022 неділя
Казахстан є однією з цілей для Путіна, - полковник Костенко
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
17 червня, 2022 п'ятниця
Усик - Джошуа: визначилась дата бою-реваншу
карта бойових дій Сєверодонецьк Лисичанськ Метьолкіне
19 червня, 2022 неділя
Прийшов час українським захисникам вийти з Сєверодонецька, - боєць ЗСУ Сазонов
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.41
    Купівля 34.41
    Продаж 35.22
  • EUR
    Купівля 35.95
    Продаж 37.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
21 червня
06:46
Канада
Заради зниження залежності: Канада може постачати мінерали і метали дружнім країнам замість Росії і Китаю
06:45
Німеччина
У Німеччині заявили про готовність розконсервувати вугільні ТЕС у відповідь на газовий шантаж РФ
06:13
Катрін Колонна, очільниця МЗС Франції
РФ має припинити гратися зі світовим голодом, - очільниця МЗС Франції
05:50
Дмитро Муратов
Понад $100 млн. Муратов продав нобелівську медаль на аукціоні: кошти передасть українським дітям-біженцям
05:15
руїни Льодового палацу в Сєверодонецьку
Цей тиждень стане вирішальним у битві за Сєверодонецьк, - Інститут вивчення війни
04:53
Урядовці США й Канади працюють над тим, щоби зробити санкції проти Росії найбільш ефективними
04:30
Німець незаконно продава РФ компоненти хімзброї
У Німеччині кинули за грати бізнесмена, який незаконно збував РФ компоненти для хімічної зброї
04:08
радбез ООН
Радбез ООН розгляне проблему мови ворожнечі та пропаганди РФ, які призвели до війни в Україні
03:45
Франсуа Олланд
Експрезидент Франції Олланд написав книгу про "страшну диктатуру" та "мучеництво України"
03:22
Жозеп Боррель
"Звинувачення Литви брехня та чиста пропаганда". У ЄС відреагували на конфлікт через транзит у Калінінградську область
02:59
Знищена техніка
На півдні ЗСУ знищили 25 загарбників, станції радіолокації та зв'язку і три склади боєприпасів
02:36
діти війна
Практика диктатур минулого століття. Британія готує нові санкції проти РФ через викрадення дітей з України
02:10
Литва прапор
Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область
01:48
Італійська компанія Danieli
Міноборони України звинуватило італійську компанію у співпраці з РФ: допомагає виробляти підводні човни і танки
01:26
вугілля
У ЄС прогнозують повернення до вугілля через скорочення поставок газу з Росії
01:04
мзс Росії
МЗС РФ викликало посла ЄС через рішення Литви обмежити транзит до Калінінградської області
00:53
Антоніу Гутерреш і Реджеп Тайїп Ердоган
Генсек ООН і президент Туреччини обговорили можливість експорту українського зерна Чорним морем
00:46
Уряд Канади готує закон, що дозволить конфіскацію підсанкційних російських активів на користь України
00:40
американські добровольці Роберт Дрюк (ліва) та Енді Хуін
У Кремлі заявили, що на полонених в Україні американців не поширюються вимоги Женевських конвенцій
00:29
Петер Сійярто
Угорщина зголосилась стати транзитером продовольства з України
00:23
Ірина Венедіктова та Еймон Гілмор
Венедіктова обговорила розслідування воєнних злочинів Росії зі Спеціальним представником ЄС з прав людини
00:08
Сєверодонецьк
Контроль над Метьолкіним на Луганщині не дасть росіянам тактичної переваги, — голова Сєверодонецької районної військової адміністрації
2022, понедiлок
20 червня
23:56
Це зло, яке можна заспокоїти на полі бою, - Зеленський про збільшення активності росіян на фронті
23:49
Сувалкський коридор
Де може розпочатися ймовірний конфлікт Росії та НАТО, - Politico
23:32
Ірина Верещук
Верещук просить жителів Херсонщини виїхати з області, можна і через окупований Крим
23:17
ЗСУ
ЗСУ на сході знищили понад 100 росіян та два склади боєприпасів
23:05
окупанти рф
У тимчасово окупованому Старобільську окупанти зібралися відновити колгосп, - розвідка
23:05
Аналітика
Сергій Згурець
На "вишках Бойка" могли були розташовані радіотехнічні засоби розвідки, що, ймовірно, стало причиною удару по цих об’єктах. Колонка Сергія Згурця
22:58
Жозеп Боррель
Путін заперечує "саму ідею існування української нації", - Боррель
22:50
Грузія ЄС
У Грузії тисячі людей вийшли на вулиці з підтримкою євроінтеграції країни
22:32
Британський парламент
Російським дипломатам заборонили відвідувати британський парламент
22:29
Авдіївська школа №1, Донеччина
Росія вбила трьох цивільних на Донеччині
22:21
Нафталі Беннет
Прем'єр-міністр Ізраїлю розпустив парламент
22:18
Ірина Верещук
Росіяни вивезли на свою територію понад 1 млн українців, - Верещук
22:03
Юлія Паєвська ("Тайра")
Умови утримання нагадують концтабір. Тайра вперше поділилася спогадами про полон
21:58
Іван Федоров
Росія завезла сирійців до окупованого Мелітополя, - мер Федоров
21:47
Просто нічим перекачувати. У Москві зізналися, що санкції можуть поховати "Північний потік"
21:46
Обстріли Сумщини: окупанти гатили по населених пунктах області, один чоловік загинув
21:41
Мішель просить Єврораду надати Україні та Молдові статус кандидата у ЄС
21:38
Зеленський і Бен Стіллер
Бен Стіллер після відвідин Львова, Ірпеня та Макарова завітав до Зеленського
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV