На Азоті в Сєверодонецьку перебуває близько 300 цивільних

Про це повідомила брифінгу віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Вона зазначила, що на відміну від Азовсталі на комбінаті в Сєверодонецьку немає розгалуженої мережі бомбосховищ.

Раніше українська сторона офіційно домагалася від окупантів відкриття гуманітарного коридору для евакуації цивільних, які перебувають на території підприємства, але цього не сталося.

Вона зауважила, що українська сторона і міжнародні організації, підключені для розв'язання питання щодо евакуації, повинні отримати підтвердження добровільного бажання цивільних покинути Азот.

"Мені пообіцяли військові, що будуть зроблені Короткі відео з цими людьми... Якщо це станеться, ми, звичайно, будемо продовжувати пробивати коридор з Азоту", - додала віцепрем’єрка.

20 червня окупанти розпочали широкомасштабний наступ на Луганщині. У Сєверодонецьку бої тривали вже у промзоні, українські війська контролювали лише територію заводу "Азот".

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