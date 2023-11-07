На Бахмутському напрямку РФ економить боєприпаси артилерії, проте активно використовує дрони-камікадзе та РЕБи, - пресофіцер 3-ї ОШБ Бородін
Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін зазначив, що росіяни відмовилися від масованих обстрілів артилерією та посилили використання дронів-камікадзе, які вони мають у великій кількості
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зараз вони переглянули підходи до ураження нашої контрбатарейної боротьби. В цілому вони ставлять на дрони-камікадзе - це відчутно. З одного боку у них, напевно, немає вже можливості так бити по квадратах, як раніше, артилерією мається на увазі. Тобто за неможливістю хорошої розвідки вони не знали, де точно знаходяться наші позиції, вони просто забивали весь квадрат", - розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади.
Бородін припускає, що на Бахмутському напрямку російська армія вже не може використовувати тактику масованих обстрілів, ймовірно, це пов'язано з економією боєприпасів артилерії. За даними військового, ворог також має багато засобів радіоелектронної боротьби.
"Проте вони роблять ставку на камікадзе і треба зазначити, що вони поставили це на потік і це вагома ставка, вони розуміють важливість цієї зброї у війні. Техніку вони максимально починають економити. Тут вони максимально мінімізують її участь. Це щодо піхоти. А що стосується дронів, то відчутно, що поставлено на потік виробництво держави, тобто їх досить багато", - підсумував Бородін.
- Сили оборони України утримують свої позиції та продовжують наступати на деяких ділянках. Так, на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися біля Кліщіївки. Крім цього, захисники мали успіх на лівому березі Херсонської області.
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