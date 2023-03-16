На Бахмутському напрямку росіяни зазнали втрат і відмовився від нічного штурму, - командування ССО
Ворожі війська зазнали втрат на Бахмутському напрямку і відмовилися від штурму вночі на 16 березня
Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці.
"На Бахмутському напрямку противник вкотре закидає позиції оборони тілами. Оператори ССО України знищили 4 окупанти, ще 3 було поранено", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що противник зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч. Перехоплені переговори противника підтвердили результат роботи спецпризначенців.
- 15 березня стало відомо, що українські військові збили російський бомбардувальник, ймовірно Су-24, на Бахмутському напрямку. Також у Бахмуті прикордонники відбили два штурми росіян, ліквідували п'ятьох і поранили 16 ворогів.
- У боях за Бахмут російська регулярна армія та ПВК Вагнера втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими, заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс.
- Генштаб зазначає, що загалом Росія втратила в Україні за добу 15 березня щонайменше 1040 військових, літак і 13 дронів.
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