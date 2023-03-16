Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці.

"На Бахмутському напрямку противник вкотре закидає позиції оборони тілами. Оператори ССО України знищили 4 окупанти, ще 3 було поранено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч. Перехоплені переговори противника підтвердили результат роботи спецпризначенців.