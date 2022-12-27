Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація продовжує бути напруженою, ворог продовжує шаленіти. Вони намагаються ще більше посилити тиск кількістю піхоти. Мене шокує та кількість живої сили, яку вони використовують. Полями йдуть групи окупантів, ми їх перемелюємо артилерією, стрілковим озброєнням, а вони все одно йдуть та намагаються штурмувати великими групами", - підкреслив Назаренко

За словами нацгвардійця, ворог зазнає колосальних втрат.

"Росіяни не забирають своїх 200, поля та лісосмуги всіяні трупами ворога. Вони риють окопи та укріплюють бліндажі мертвими тілами вагнерівців. Наше завдання перемолоти ворога. Вони мають колись закінчитися, це має колись настати. А поки, відбиваємо ворожі атаки. Кожен українській захисник, який перебуває на цьому напрямку - це герой", - наголосив Назаренко.

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Очільник Донеччини розповів, що поблизу Бахмута росіяни зазнають величезних втрат, зокрема й у приватних військових компанії їх не рахують.

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