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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Бахмутському напрямку ворог посилює тиск кількістю піхоти, - нацгвардієць Назаренко
Ексклюзив

На Бахмутському напрямку ворог посилює тиск кількістю піхоти, - нацгвардієць Назаренко

27 грудня, 2022 вiвторок
08:53
війна з Росією

Заступник командира батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Володимир Назаренко зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог зазнає колосальних втрат

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація продовжує бути напруженою, ворог продовжує шаленіти. Вони намагаються ще більше посилити тиск кількістю піхоти. Мене шокує та кількість живої сили, яку вони використовують. Полями йдуть групи окупантів, ми їх перемелюємо артилерією, стрілковим озброєнням, а вони все одно йдуть та намагаються штурмувати великими групами", - підкреслив Назаренко

За словами нацгвардійця, ворог зазнає колосальних втрат.

"Росіяни не забирають своїх 200, поля та лісосмуги всіяні трупами ворога. Вони риють окопи та укріплюють бліндажі мертвими тілами вагнерівців. Наше завдання перемолоти ворога. Вони мають колись закінчитися, це має колись настати. А поки, відбиваємо ворожі атаки. Кожен українській захисник, який перебуває на цьому напрямку - це герой", - наголосив Назаренко.

  • Президент Володимир Зеленський назвав "важкою і болісною" ситуацію на фронті у східних областях України та подякував військовим за стримування та відбиття ворожої навали
  • Очільник Донеччини розповів, що поблизу Бахмута росіяни зазнають величезних втрат, зокрема й у приватних військових компанії їх не рахують.

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