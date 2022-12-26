Втрати росіян поблизу Бахмута величезні, у ПВК їх навіть не рахують, - голова Донецької ОВА
Очільник Донеччини розповів, що поблизу Бахмута росіяни зазнають величезних втрат, зокрема й у приватних військових компанії їх не рахують
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Підтягують свої резерви, адже втрати окупанта - росіян, так звані "ДНР, "ЛНР", які там ще лишилися, вони дійсно величезні. І втрати приватних військових компанії їх просто не рахують, фактично гарматне м'ясо, підвозяться все нові й нові сили", - сказав Кириленко.
Нині поблизу Бахмута триває певне перегрупування перед черговими атаками. Очільник області розповідає, що армія РФ постійно обстрілює місто та інфраструктуру, яка вже більше ніж на 60% частково або повністю знищена.
"Весь світ вже спостерігав за тими жахливими фото, де історичні будівлі, які мають культурну цінність, заклади освіти, у якому вони стані зараз у місті Бахмут", - наголосив голова ОВА.
Рашисти знищують й інші прифронтові населені пункти, де їм не вдається просунутися: "Тактика випалення землі, там де він нищить все і всі - вона у ворога лишається".
- Також 18 грудня Луганська ОВА повідомляла, що кількість поранених військових РФ на Луганщині значно збільшилася, у медзакладів не вистачає необхідних речей для надання допомоги.
- 21 грудня британська розвідка пояснила, чому росіяни уникають інтенсивних вуличних боїв у Бахмуті, оскільки вимушені розраховувати на погано підготовлених найманців та мобілізованих
- 24 грудня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Євген Пригожин намагається силами ПВК Вагнера захопити Бахмут на Донеччині, аби завдати удару по авторитету російської регулярної армії та міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
- 25 грудня Інститут вивчення війни пише, що російським окупантам буде важко підтримувати колишній темп наступальних операцій в районі Бахмута на Донеччині.
- Підполковник Нацгвардії Крищенко 25 грудня розповів, що окупантів вибили з будинків на околиці Бахмута
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.79
Купівля 39.79Продаж 40.55
-
EUR
Купівля 41.36Продаж 42.46
- Актуальне
- Важливе