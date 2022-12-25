Окупантів вибили з будинків на околиці Бахмута, - підполковник Нацгвардії Крищенко
Будь-яка спроба російських загарбників зайти та закріпитися у міській смузі Бахмута отримує негайну та дієву відсіч
Про це ексначальник столичної поліції, ексзаступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко, що нині у званні підполковника Національної гвардії України воює за Бахмут, розповів в інтерв'ю порталу "ЦензорНЕТ", що вийшло 25 грудня 2022 року.
"Є в противника досягнення – вони зайшли в крайні будинки, але кілька днів тому їх вибили звідти", - зазначив він.
"Ту частину Бахмута, яка з боку Попасної, Опитного, сильно зруйновано. Приватний сектор, околиці", - додав Крищенко.
Бахмут він оцінює як стратегічно важливе місто.
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"Там перетин доріг, висоти за Бахмутом, які для них важливі. Якщо вони захоплять Бахмут, там північніше є Соледар, Сіверськ, які, на мій погляд, нашим військам тоді, можливо, доведеться залишати", - пояснив Андрій Крищенко.
У Бахмуті він служить у складі створеної за стандартами НАТО за головування в МВС Арсена Авакова 4-ої бригади швидкого реагування Національної гвардії. Входить до батальйонно-тактичної групи добровольців зі "Свободи".
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