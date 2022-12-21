Британська розвідка пояснила, чому росіяни уникають інтенсивних вуличних боїв у Бахмуті
Росіяни уникають інтенсивних вуличних боїв у Бахмуті на Донеччині, оскільки вимушені розраховувати на погано підготовлених найманців та мобілізованих
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що протягом останнього тижня російські окупанти незначно просунулися на східну околицю міста Бахмут у Донецькій області. Зараз російська піхота, ймовірно, закріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувалась до житлових районів міста. Вуличні бої тривають.
Починаючи з червня 2022 року в районі Бахмута точаться інтенсивні бойові дії, але основна їхня частина переважно проходить на відкритій місцевості навколо східних підступів до міста.
"Після наступу росіян на Лисичанськ та Сєверодонецьк у липні 2022 року, на фронті спостерігається мало затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах. Вони вимагають високопідготовленої піхоти з відмінним керівництвом молодшого рівня, тому цей тип бою навряд чи буде сприятливим для РФ. Все тому, що росіяни покладаються на погано підготованих найманців ПВК Вагнера та мобілізованих резервістів", - дійшли висновку в розвідці Британії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.56
Купівля 39.56Продаж 40.26
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 42.14
- Актуальне
- Важливе