На Бахмутському напрямку загинув чемпіон України з боксу Олександр Онищенко

Про це повідомили у Федерації боксу України.

Олександру було 30 років - він загинув у боях з російськими загарбниками під Бахмутом.

Онищенко - майстер спорту України з боксу, чемпіон України серед юнаків та юніорів, переможець "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова". Також він входив до складу збірної України з боксу. Зазначено, що Олександр представляв федерацію боксу Сумської області та тренувався під керівництвом Дмитра Дуброва.

Прощання із загиблим воїном відбудеться в середу, 24 травня.