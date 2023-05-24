На Бахмутському напрямку загинув чемпіон України з боксу Олександр Онищенко
У боях за Бахмут не стало ще одного спортсмена - Олександр Онищенко був майстром спорту та чемпіоном України з боксу
Про це повідомили у Федерації боксу України.
Олександру було 30 років - він загинув у боях з російськими загарбниками під Бахмутом.
Онищенко - майстер спорту України з боксу, чемпіон України серед юнаків та юніорів, переможець "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова". Також він входив до складу збірної України з боксу. Зазначено, що Олександр представляв федерацію боксу Сумської області та тренувався під керівництвом Дмитра Дуброва.
Прощання із загиблим воїном відбудеться в середу, 24 травня.
- Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт розповів, що на війні з Росією загинули 293 українських спортсмени, тренери та працівники фізичної культури.
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