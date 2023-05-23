Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

"Герої серед нас. І кожен із нас - герой. Тому що разом стоїмо за незалежність і свободу, перемогу і мир, успішне майбутнє і розвиток нашої України. Історія українського народу вистраждана й окроплена кров'ю сміливих, нескорених і відданих героїв України. І сьогодні ми відзначаємо День героїв України.

293 спортсмени, тренери та працівники фізичної культури загинули на цій війні… З вірою в Перемогу та наших Захисників чекаємо повернення майже трьох тисяч наших колег, які зараз захищають інтереси держави у складі ЗСУ та Нацгвардії. Щиро радіємо кожному, хто повернувся з полону", - написав Вадим Гутцайт.