У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт розповів, що на війні з Росією загинули 293 українських спортсмени, тренери та працівники фізичної культури
Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.
"Герої серед нас. І кожен із нас - герой. Тому що разом стоїмо за незалежність і свободу, перемогу і мир, успішне майбутнє і розвиток нашої України. Історія українського народу вистраждана й окроплена кров'ю сміливих, нескорених і відданих героїв України. І сьогодні ми відзначаємо День героїв України.
293 спортсмени, тренери та працівники фізичної культури загинули на цій війні… З вірою в Перемогу та наших Захисників чекаємо повернення майже трьох тисяч наших колег, які зараз захищають інтереси держави у складі ЗСУ та Нацгвардії. Щиро радіємо кожному, хто повернувся з полону", - написав Вадим Гутцайт.
- У російсько-українській війні загинув захисник з Івано-Франківщини Анатолій Розвадовський – у мирному житті спортсмен та тренер. Йому було 24 роки.
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