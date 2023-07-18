На Бахмутському напрямку змінилася конфігурація російських військ, проте якість залишилася та сама, - майор Кудряшов
На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії армії РФ, конфігурація яких змінилася, проте якість військовослужбовців противника залишилася тією ж
Про це у етері Еспресо заявив заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов.
"Можу сказати за певну конфігурацію. Якщо раніше конфігурація була у вигляді Вагнера та другочергової ролі регулярників РФ, то зараз - це регулярники РФ та другорядні певекашники з нових різно утворених ПВК".
Також Кудряшов додав, що якість військовослужбовців противника, яка на передньому краї в резерві - не змінилася.
"Застосування теж приблизно те саме: вони застосовують м'ясні штурми, не жаліючи поповнюють піхоту на передньому краї, тому в цілому, конфігурація змінилася, але якість військ - ні", - наголосив майор.
- 17 липня зазначалося, що від початку контрнаступальних дій Збройних Сил України на Бахмутському напрямку військові звільнили територію площею понад 30 км². На Мелітопольському та Бердянському напрямках деокупованими залишаються майже 180 км² української землі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе