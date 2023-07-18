Про це у етері Еспресо заявив заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов.

"Можу сказати за певну конфігурацію. Якщо раніше конфігурація була у вигляді Вагнера та другочергової ролі регулярників РФ, то зараз - це регулярники РФ та другорядні певекашники з нових різно утворених ПВК".

Також Кудряшов додав, що якість військовослужбовців противника, яка на передньому краї в резерві - не змінилася.

"Застосування теж приблизно те саме: вони застосовують м'ясні штурми, не жаліючи поповнюють піхоту на передньому краї, тому в цілому, конфігурація змінилася, але якість військ - ні", - наголосив майор.