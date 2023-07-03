На Бердянському напрямку морські піхотинці збили з "джавеліна" російський гелікоптер Ка-52
Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на Бердянському напрямку за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin знищили російський ударний гелікоптер Ка-52
Про це повідомляє пресслужба 36 бригади морської піхоти.
"309-ий ліквідований гелікоптер окупантів за морпіхами 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, гелікоптер, відомий як "Алігатор", спалили морпіхи-протитанкісти бригади з ПТРК Javelin.
- Протягом доби 2 липня ЗСУ знищили гелікоптер, 16 БПЛА та 600 окупантів.
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