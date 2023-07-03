ЗСУ знищили за добу гелікоптер, 16 БПЛА та 600 окупантів, - Генштаб
Від початку повномасштабної війни РФ втратила на війні в України понад 230,2 тис. окупантів, 309 гелікоптерів і 3573 безпілотники
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 3 липня 2023 року Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 230 260 (+600) осіб,
- танків ‒ 4057 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11)
- артилерійських систем – 4220 (+32)
- РСЗВ – 641 (+4)
- засобів ППО ‒ 391 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 309 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16)
- крилатих ракет ‒ 1264 (+3),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18)
- спеціальної техніки ‒ 590 (+7)
Остаточні дані уточнюються.
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.
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