Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у понеділок, 3 липня.

У дописі зазначається, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Зокрема, авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога

Росія завдала 57 авіаударів та здійснила близько 60 обстрілів з РСЗВ по Україні минулої доби

Стало відомо, що протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і 8 ударних БПЛА типу Shahed по об’єктах цивільної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 крилаті ракети та 8 ударних БПЛА.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали й мирне населення.

Ситуація по напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Хрінівка, Камянська Слобода Чернігівської області; Сопич, Сохани, Білопілля і Пономаренки Сумської області та Козача Лопань і Вовчанськ на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Діброви і Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Торське - Донецької.

Бахмутський напрямок: противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них – Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

Авдіївський напрямок: противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапила та ж Авдіївка і Первомайське та Бердичі Донецької області.

Мар’їнський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледару, Богоявленки та Благодатного. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Велика Новосілка, Водяне та Вугледар Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Козацьке, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.