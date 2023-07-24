На Бердянському напрямку українські військові просунулись від 350 м до 1,4 км
На Бердянському напрямку військові Збройних Сил України здобули частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 м до 1,4 км
Про це повідомляє речник об’єднаного пресцентру Сил оборони України таврійського напрямку Валерій Шершень.
"У ході наступальної операції угрупування "Таврія" на Бердянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометри. Тривають запеклі бої за Старомайорське", - заявив він.
Водночас на Мелітопольському напрямку без змін.
За словами Шершня, у зв'язку з щільним мінуванням наші групи розгородження та штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування, завдають вогневого ураження, а решта ударних підрозділів закріплюється на опанованих рубежах і перебувають у готовності до подальших наступальних дій.
При цьому головні зусилля ворог зосереджує на запобіганні покроковому просуванню українських військ. Окупанти зробили невдалі спроби повернути втрачену позицію в околицях Приютного.
За минулу добу у Донецькій області відбулося 285 обстрілів позицій українських військових. Найбільше ворог 13 разів атакував на Мар'їнському напрямку. На цього напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ армії РФ в околицях Красногорівки та Мар'їнки
Ворог провів невдалі атаки довкола Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів поблизу Благодатного та Макарівки.
Поряд з тим, на одному з відтинків оборони й в результаті вдалого контрвипаду локального характеру наші штурмовики просунулись у бік противника та покращили тактичне положення.
Під сильним вогнем ворожих літаків та артилерії ЗСУ успішно відбили атаки росіян в околицях Авдіївки та Невельського. Водночас ворог обстріляв з артилерії понад 10 прилеглих населених пунктів, зокрема, Карлівку, Сєверне та Невельське.
Загалом протягом минулої доби росіяни 14 разів атакували наші позиції та здійснив 504 обстріли.
- 24 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Зазначалося, що протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. За добу росіяни втратили в Україні 660 військових, 11 танків та 1 засіб ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе