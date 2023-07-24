Про це повідомляє речник об’єднаного пресцентру Сил оборони України таврійського напрямку Валерій Шершень.

"У ході наступальної операції угрупування "Таврія" на Бердянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометри. Тривають запеклі бої за Старомайорське", - заявив він.

Водночас на Мелітопольському напрямку без змін.

За словами Шершня, у зв'язку з щільним мінуванням наші групи розгородження та штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування, завдають вогневого ураження, а решта ударних підрозділів закріплюється на опанованих рубежах і перебувають у готовності до подальших наступальних дій.

При цьому головні зусилля ворог зосереджує на запобіганні покроковому просуванню українських військ. Окупанти зробили невдалі спроби повернути втрачену позицію в околицях Приютного.

За минулу добу у Донецькій області відбулося 285 обстрілів позицій українських військових. Найбільше ворог 13 разів атакував на Мар'їнському напрямку. На цього напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ армії РФ в околицях Красногорівки та Мар'їнки

Ворог провів невдалі атаки довкола Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів поблизу Благодатного та Макарівки.

Поряд з тим, на одному з відтинків оборони й в результаті вдалого контрвипаду локального характеру наші штурмовики просунулись у бік противника та покращили тактичне положення.

Під сильним вогнем ворожих літаків та артилерії ЗСУ успішно відбили атаки росіян в околицях Авдіївки та Невельського. Водночас ворог обстріляв з артилерії понад 10 прилеглих населених пунктів, зокрема, Карлівку, Сєверне та Невельське.

Загалом протягом минулої доби росіяни 14 разів атакували наші позиції та здійснив 504 обстріли.