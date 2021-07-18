На борту літаків Air Canada з'явилася можливість переглядати фільми українською мовою
Пасажири рейсів канадської авіакомпанії Air Canada отримали можливість переглядати на борту літаків фільми українською мовою
Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у facebook.
За його словами, відтепер на рейсах Air Canada можна дивитися фільми українською мовою.
"На рейсах Air Сanada відтепер можна дивитися фільми українською. Ще одна причина для нашої трансокеанської симпатії", - написав Шевченко.
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