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На борту літаків Air Canada з'явилася можливість переглядати фільми українською мовою

18 липня, 2021 неділя
21:22
Світ Air Canada

Пасажири рейсів канадської авіакомпанії Air Canada отримали можливість переглядати на борту літаків фільми українською мовою

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у facebook.

За його словами, відтепер на рейсах Air Canada можна дивитися фільми українською мовою. 

"На рейсах Air Сanada відтепер можна дивитися фільми українською. Ще одна причина для нашої трансокеанської симпатії", - написав Шевченко. 

 

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авіакомпанія
українська мова
Канада
рейси
фільми
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