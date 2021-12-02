На будівництві у Києві монтажник зірвався у ліфтову шахту
У Дарницькому районі столиці через падіння у шахту ліфта загинув монтажник
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Трагедія сталась на вулиці Бориспільській.
На будівництві багатоповерхівки монтажник впав у шахту ліфта. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини інциденту.
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