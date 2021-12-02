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Головна Кримінал На будівництві у Києві монтажник зірвався у ліфтову шахту

На будівництві у Києві монтажник зірвався у ліфтову шахту

2 грудня, 2021 четвер
22:39
Кримінал шахта ліфта

У Дарницькому районі столиці через падіння у шахту ліфта загинув монтажник

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Трагедія сталась на вулиці Бориспільській.

На будівництві багатоповерхівки монтажник впав у шахту ліфта. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини інциденту.

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будівництво
шахта
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Вартові.Еспресо
Київ
новини Києва
шахта ліфта
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