На будівництві у Києві монтажник зірвався у ліфтову шахту

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Трагедія сталась на вулиці Бориспільській.

На будівництві багатоповерхівки монтажник впав у шахту ліфта. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини інциденту.

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