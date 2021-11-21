На бульварі Перова у Києві "Лексус" переїхав людину й перевернувся. Перед цим жертву побили
В ніч з 20 на 21 листопада 2021 року на столичному бульварі Перова за загадкових обставин під колесами легковика загинув чоловік
Подробиці наводять ВартовіЕспресо.
Свідки стверджують, що до аварії була бійка - кілька чоловік били палицями одного. В якийсь момент потерпілий впав на проїзну частину і його, лежачого, переїхав автомобіль Lexus.
Ймовірно, водій Lexus намагався уникнути наїзду, й, гальмуючи, різко вивернув кермо, через що автомобіль, переїхавши чоловіка, перекинувся на дах.
Нападники втекли. Їхні прикмети передали правоохоронцям.
Обставини з'ясовує слідчо-оперативна група.
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