На ЧАЕС оновили запаси дизпалива для аварійного електроживлення частини станції, - держінспекція

Про це повідомила Державна інспекція ядерного врегулювання у Facebook.



Там зазначили, що регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику АЕС та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий.



"Робота Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлена. Реальна ситуація на майданчику наразі не відома", - йдеться у повідомленні.



За інформацією керівництва АЕС, яке наразі знаходиться у м. Славутич, майданчик АЕС вдалось забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також нового безпечного конфайменту над об’єктом "Укриття".



"Тривають спроби відновити зовнішнє електропостачання майданчика", - зазначили у інспекції.

Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого.

9 березня станція була знеструмлена і у неї зник зв'язок з МАГАТЕ

Згодом її підключили до аварійного електроживлення.

За даними української розвідки, Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції.