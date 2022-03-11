На ЧАЕС оновили запаси дизпалива для аварійного електроживлення частини станції, - держінспекція
Всі об’єкти Чорнобильської АЕС у зоні відчуження продовжують перебувати під контролем російських військових
Про це повідомила Державна інспекція ядерного врегулювання у Facebook.
Там зазначили, що регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику АЕС та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий.
"Робота Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлена. Реальна ситуація на майданчику наразі не відома", - йдеться у повідомленні.
За інформацією керівництва АЕС, яке наразі знаходиться у м. Славутич, майданчик АЕС вдалось забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також нового безпечного конфайменту над об’єктом "Укриття".
"Тривають спроби відновити зовнішнє електропостачання майданчика", - зазначили у інспекції.
- Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого.
- 9 березня станція була знеструмлена і у неї зник зв'язок з МАГАТЕ
- Згодом її підключили до аварійного електроживлення.
- За даними української розвідки, Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції.
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