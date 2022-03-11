Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Відповідальність за катастрофу окупанти спробують перекласти на Україну.

Наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.



"Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенко, зайшли "білоруські спеціалісти". Серед них, під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту. Разом з тим, протягом останніх днів путінські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту (там знаходиться експериментальний ядерний реактор)", – йдеться в повідомленні.



Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові докази на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Зазначають, що їх можуть видавати за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС.



"Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України", – додають у розвідці.

Нагадаємо, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого.

9 березня станція була знеструмлена і у неї зник зв'язок з МАГАТЕ.

Голова комітету ВР з питань енергетики зазначив, що результати "дружби" з братнім російським народом від обстрілів ЧАЕС передовсім відчують білоруси.