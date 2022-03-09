Результати "дружби" з братнім російським народом від обстрілів ЧАЕС передовсім відчують білоруси, – голова комітету ВР з питань енергетики

"Ми не знаємо, чого очікувати від окупантів, це "мавпи з гранатою", – сказав Герус в етері Espreso.TV.

Герус додав: "Ситуація на Чорнобильській атомній станції складна, були обстріли, пошкоджена лінія електропередач, тож на ЧАЕС не постачається електроенергія. Ми не знаємо, чого очікувати від окупантів, це мавпи з гранатою. Ми запрошуємо спеціалістів МАГАТЕ в Україну, аби вони не лише з наших слів довідались, що відбувається на українських атомних станціях, а й побачили особисто, що роблять окупанти".

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Герус додав: "Якщо йдеться про Чорнобильську АЕС, то вона несе небезпеку якраз для Білорусі. Тому білоруський народ на собі відчуває результати “дружби” з братнім російським народом й армією".