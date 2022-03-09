Результати "дружби" з братнім російським народом від обстрілів ЧАЕС передовсім відчують білоруси, – голова комітету ВР з питань енергетики
Андрій Герус зауважив, що в Україну уже запросили експертів МАГАТЕ для оцінки ситуації на українських АЕС.
"Ми не знаємо, чого очікувати від окупантів, це "мавпи з гранатою", – сказав Герус в етері Espreso.TV.
Герус додав: "Ситуація на Чорнобильській атомній станції складна, були обстріли, пошкоджена лінія електропередач, тож на ЧАЕС не постачається електроенергія. Ми не знаємо, чого очікувати від окупантів, це мавпи з гранатою. Ми запрошуємо спеціалістів МАГАТЕ в Україну, аби вони не лише з наших слів довідались, що відбувається на українських атомних станціях, а й побачили особисто, що роблять окупанти".
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Герус додав: "Якщо йдеться про Чорнобильську АЕС, то вона несе небезпеку якраз для Білорусі. Тому білоруський народ на собі відчуває результати “дружби” з братнім російським народом й армією".
- Нагадаємо, що ЧАЕС знеструмлена. Міжнародне агентство з атомної енергії не бачить критичних ризиків для безпеки через знеструмлення Чорнобильської АЕС
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7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.
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9 березня МАГАТЕ перестало отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.
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Пізніше Укренерго повідомило, що ЧАЕС повністю знеструмлена в результаті дій російських окупантів. Через бойові дії наразі відновити електропостачання неможливо.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про загрозу витоку радіації через 48 годин через знеструмлення ЧАЕС та закликав міжнародну спільноту негайно вимагати від Росії припинити вогонь.
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