Знеструмлення ЧАЕС: МАГАТЕ вважає, що води на станції достатньо для охолодження без електропостачання

Про це МАГАТЕ повідомило у своєму Twitter.



"Рафаель Гроссі (гендиректор МАГАТЕ, - ред.) каже, що ситуація порушує ключовий принцип безпеки у забезпеченні безперебійного енергопостачання", - йдеться у дописі організації.



Однак зазначається, що МАГАТЕ не бачить критичних ризиків для безпеки на ЧАЕС.



"МАГАТЕ вважає, що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об’єму води для охолодження на Чорнобильській атомній електростанції достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання", - заявили в агентстві.



Нагадаємо, 7 березня повідомлялось, що на захопленій Чорнобильській АЕС і у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки.

9 березня МАГАТЕ перестало отримувати дані від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.

Пізніше Укренерго повідомило, що ЧАЕС повністю знеструмлена в результаті дій російських окупантів. Через бойові дії наразі відновити електропостачання неможливо.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про загрозу витоку радіації через 48 годин через знеструмлення ЧАЕС та закликав міжнародну спільноту негайно вимагати від Росії припинити вогонь.



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