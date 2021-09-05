На час святкування Рош га-Шана в Умані встановили контрольно-пропускні пункти
До 12 вересня у мікрорайоні паломництва брацлавських хасидів в Умані задля безпеки прочан встановлено тимчасові контрольно-пропускні пункти
Про це із посиланням на ГУ Нацполіції в Черкаській області інформує Еспресо.TV.
Йдеться про вулицю Пушікіна й прилеглі обшири.
Адреси за якими встановлено контрольно-пропускні пункти:
перехрестя вулиць Садова - Пушкіна;
перехрестя вулиць Пушкіна - Комарницького;
перехрестя вулиць Косинки Григорія - Челюскінців;
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перехрестя вулиць Визволителів - Шкільна;
перехрестя вулиць Челюскінців - Небесної Сотні;
перехрестя вулиць Садова - Демуцького.
Довідка
Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цьогоріч триватиме з вечора понеділка, 6 вересня, до вечора середи, 8 вересня.
- До Умані вже прибуло кілька десятків тисяч осіб.
- Прочани продовжують їхати.
- Для сприяння українським колегам до міста відряджено команду правоохоронців з Ізраїлю.
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