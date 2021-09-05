На час святкування Рош га-Шана в Умані встановили контрольно-пропускні пункти

Про це із посиланням на ГУ Нацполіції в Черкаській області інформує Еспресо.TV.



Йдеться про вулицю Пушікіна й прилеглі обшири.



Адреси за якими встановлено контрольно-пропускні пункти:



перехрестя вулиць Садова - Пушкіна;



перехрестя вулиць Пушкіна - Комарницького;



перехрестя вулиць Косинки Григорія - Челюскінців;



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перехрестя вулиць Визволителів - Шкільна;



перехрестя вулиць Челюскінців - Небесної Сотні;



перехрестя вулиць Садова - Демуцького.



Довідка



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