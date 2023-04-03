Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

Фахівчиня прокоментувала активність російських кораблів та вихід з бухти тимчасово окупованого Севастополя.

"Якщо вони навіть вже почали тренування "жесту доброї волі", то нам це тільки на руку і ми будемо "аплодувати". Якщо говорити про об’єктивні причини, то цілком ймовірно, що це було маневрування суто господарської діяльності. Це звичайна робота бойова, або навчання, або господарська, тому ми пильно за ними. Знаємо точно, що поки вони якщо і почали свій рух, то це тільки тренування", - наголосила Гуменюк.

Керівниця пресцентру розповіла, що корабельне угрупування ворона у Чорному морі складається з 9 кораблів, решта заведені в пункти базування.

"На бойовому чергуванні 2 ракетоносії: один надводний, інший підводний. Що стосується ракетоносіїв, то вчора вони танцювали, так скажемо, заходили в пункт базування, виходили, примірялися і так далі. Тому це цілком нормально, це звичайна повсякденна діяльність і можливо деяка паніка в їхніх головах вже починає пускати свої корені", - додала Гуменюк.

Масованої ракетної атаки не передбачається, адже у Росії не вистачає снарядів, сказала спеціалістка. Водночас можливі точкові удари.