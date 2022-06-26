Про це повідомила Укрзалізниця в телеграмі.

"З технічних причин Укрзалізниця тимчасово скасовує деякі приміські поїзди", - ідеться в заяві.

Упродовж 26 червня не рушатимуть потяги №6074 Шевченка - Гребінка, №6069 Гребінка - Шевченка. Приміський поїзд №6063 Гребінка - Шевченка прямуватиме до Золотоноші, а №6070 Шевченка - Гребінка - від Золотоноші.

"На завтра скасовуються рейси №6064, №6070, №6074 Шевченка - Гребінка, а також №6074, №6061, №6063, №6069 Гребінка - Шевченка", - зауважили в Укрзалізниці.

26 червня росіяни завдали двох ракетних ударів по Черкасах, убивши людину та травмувавши ще п'ятьох.

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