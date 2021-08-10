На Черкащині п'яний молодик спалив прапор України, його затримали

Про це повідомляється на сайті Поліції Черкащини.



9 серпня надійшло повідомлення про те, що з адмінбудівлі старостату у селі Петрушки зник прапор України. Для документування події прибула слідчо-оперативна група.



Працівники поліції поспілкувалися з місцевими мешканцями, а також вилучили речові докази.

За допомогою громадськості правоохоронці з'ясували, що подія сталася в ніч з 7 на 8 серпня. Попередньо відомо, що хлопець, відпочиваючи у компанії та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння раптово зняв державний прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю та підпалив його.



Правопорушника та його місцеперебування встановили. Ним виявився мешканець села Глушки - 2002 року народження.



Зловмисника доставили до відділення поліції, де зараз з’ясовують усі обставини події. За цим фактом слідчі Звенигородського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років. Слідство триває.

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