На Черкащині п'яний молодик спалив прапор України, його затримали
За фактом наруги над державним символом у селі Петрушки правоохоронці Звенигородки розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляється на сайті Поліції Черкащини.
9 серпня надійшло повідомлення про те, що з адмінбудівлі старостату у селі Петрушки зник прапор України. Для документування події прибула слідчо-оперативна група.
Працівники поліції поспілкувалися з місцевими мешканцями, а також вилучили речові докази.
За допомогою громадськості правоохоронці з'ясували, що подія сталася в ніч з 7 на 8 серпня. Попередньо відомо, що хлопець, відпочиваючи у компанії та перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння раптово зняв державний прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю та підпалив його.
Правопорушника та його місцеперебування встановили. Ним виявився мешканець села Глушки - 2002 року народження.
Зловмисника доставили до відділення поліції, де зараз з’ясовують усі обставини події. За цим фактом слідчі Звенигородського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років. Слідство триває.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.7
Купівля 26.7Продаж 26.94
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе