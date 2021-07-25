На Черкащині в будинок підприємця жбурнули гранату
У місті Корсунь-Шевченківській Черкаської області до садиби місцевого підприємця Юрія Брижатого потрапив невідомий. Він кинув на дах будинку гранату і зник
Осколки гранати пошкодили покрівлю. Ніхто не постраждав, розповідає Еспресо.TV.
Інцидент трапився на вулиці Тартацькій, 181.
Під час огляду місця подій було знайдено скобу від гранати РГД-5, наводить подробиці черкаське видання Про все.
"Слава Богу, обійшлось без жертв, завдана лише матеріальна шкода та налякані діти", - зазначив син підприємця Іван Брижатий.
Тепер родина підприємця розшукує свідків, які могли побачити якісь деталі інциденту. Цікавить будь-яка інформація, що може стосуватися цього випадку.
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