На Черкащині в ДТП загинули поліцейський із Закарпаття, а також його дружина та донька

Про це ТСН.ua підтвердила речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан.



У ДТП загинули 40-річний поліцейський із Закарпатської області, його дружина та 12-річна донька.

В Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції повідомили, що поліцейського звали Сергій Савчук, йому було 40 років. Поліцейський працював старшим оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області. Загалом чоловік 20 років пропрацював у правоохоронних органах.

"Він боровся з організованими злочинними групами", - повідомили в поліції.