На Черкащині в ДТП загинули поліцейський із Закарпаття, а також його дружина та донька
На Черкащині поблизу села Мала Севастянівка Уманського району сталася ДТП
Про це ТСН.ua підтвердила речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан.
У ДТП загинули 40-річний поліцейський із Закарпатської області, його дружина та 12-річна донька.
В Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції повідомили, що поліцейського звали Сергій Савчук, йому було 40 років. Поліцейський працював старшим оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області. Загалом чоловік 20 років пропрацював у правоохоронних органах.
"Він боровся з організованими злочинними групами", - повідомили в поліції.
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