На Чернігівщині окупанти вчергове обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру, - МВС
На Чернігівщини росіяни обстріляли житлові квартали, 25 березня виявили дев'ятьох людей, які можуть бути причетні до мародерства й диверсій
Про це повідомило МВС.
Росіяни завдають обстрів і авіаударів по Чернігівщині. Окупанти вчергове обстріляли мирні житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Крім того, 25 березня виявили дев'ятьох людей, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.
У Чернігові ситуація вкрай складна, відсутні критично важливі комунікації. В умовах важкої гуманітарної кризи місто чинить опір і тримає оборону. У МВС наголосили, що зараз найголовніше завдання - надати всю необхідну допомогу нужденним чернігівцям.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе