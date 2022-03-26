На Чернігівщині окупанти вчергове обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру, - МВС

Про це повідомило МВС.



Росіяни завдають обстрів і авіаударів по Чернігівщині. Окупанти вчергове обстріляли мирні житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Крім того, 25 березня виявили дев'ятьох людей, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.



У Чернігові ситуація вкрай складна, відсутні критично важливі комунікації. В умовах важкої гуманітарної кризи місто чинить опір і тримає оборону. У МВС наголосили, що зараз найголовніше завдання - надати всю необхідну допомогу нужденним чернігівцям.

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