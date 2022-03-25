На Чернігівщині окупанти знищили архів СБУ з документами про радянські репресії проти українців

Про це повідомляє Міністерство юстиції з посиланням на голову Державної архівної служби України Анатолія Хромова.

Він заявив, що наразі відомо про знищення як мінімум одного архіву – на Чернігівщині. Там згорів архівний підрозділ СБУ. Це документи, які стосуються репресій радянського режиму проти українців», - зазначив Хромов. Крім того, за його словами, відомо про пошкодження як мінімум декілька будівель архівів, зокрема, в Харкові, проте наразі там документи вціліли.

"Але ми не знаємо, що відбувається з деякими відділами районних державних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях. На жаль, немає відомостей про стан будівель, а також долю архівістів, які там залишались", – розповів очільник Укрдержархіву.

Однак реальний стан архівних документів буде відомий після звільнення цих територій та ревізії фондів.

Хромов наголосив, що для Росії звичною справою є крадіжка українських архівних документів, як це було за радянських часів та після захоплення Криму та частини Донецької і Луганської областей.



"З першого дня війни ми почали працювати над тим, щоб до Росархіву буди застосовні санкції. Державна архівна служба України написала відповідне звернення до Міжнародної ради архівів. Звернення підтримали багато наших колег, передусім архівні установи країн Балтії, західної Європи, Америки, Канади тощо", – додав він.

Нагадаємо, російські окупанти вилучають та знищують українську літературу та підручники історії в бібліотеках на тимчасово окупованих територіях.