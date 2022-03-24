Не співпадають із постулатами кремлівської пропаганди: росіяни вилучають і знищують українську літературу та підручники історії в бібліотеках на окупованих територіях, - розвідка
Російські окупанти вилучають та знищують українську літературу та підручники історії в бібліотеках на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Стало відомо, що в бібліотеках тимчасово окупованих територій, зокрема в Луганській, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях, росіяни почали вилучати книжки української літератури та історії.
Вилученню підлягають книжки, що не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди.
Для цього залучено підрозділи російської "воєнної поліції". Наразі, окрім репресивних, вони виконують і так звані "ідеологічні функції".
Зокрема розвідка повідомляє, що найбільшу зацікавленість окупантів викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС та історії українських визвольних змагань.
Крім того, до "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.
За інформацією розвідки, окупанти мають спеціальні списки заборонених до згадування імен. До списків потрапили зокрема Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. Крім того, у містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.
Як повідомляють, знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.
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