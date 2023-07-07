На Чернігівщині унаслідок негоди пошкоджені близько сотні ЛЕП: понад 200 населених пунктів без світла
У ніч на 7 липня унаслідок гроз та шквалу були пошкоджені близько сотні ліній електропередачі на Чернігівщині, без світла залишилися 222 населені пункти області
Про це інформує очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Унаслідок грози та сильного вітру пошкоджено близько сотні ЛЕП", - написав очільник області.
Станом на 07:45 на території області без електропостачання залишилося 222 населені пункти. Зокрема у Чернігівському районі – 112, Ніжинському – 65, Прилуцькому – 3, Корюківському – 42.
Також шквальний вітер обірвав дроти, жителів просять бути обережними.
Повідомляється, що до відновлювальних робіт залучені працівники відповідних служб.
- Крім того, увечері 6 липня та вночі 7 липня у Київській області вирувала негода: гроза та шквальний вітер. Деталі наслідків.
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