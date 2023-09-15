На Чернігівщині знайшли російський схрон із боєприпасами
Міжвідомча група за участі представників Державної прикордонної служби України виявила схрон з боєприпасами, залишений росіянами на території Чернігівщини, яка деякий час перебувала під окупацією
Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба на своїй Facebook-сторінці.
Повідомляється, що в нежилих будівлях одного з населених пунктів Чернігівського району, який деякий час перебував під окупацією військ РФ, оперативники прикордонного загону виявили схрони із боєприпасами.
"В ньому зберігалися 2 постріли до "РПГ-7В", 4 гранати "РГД-5" та "Ф-1"; набої калібру 7,62 мм, 10 кілограмів артилерійського пороху та 5 кілограмів пластиду", - йдеться у повідомленні.
Після вивчення експертами, придатні боєприпаси будуть передані підрозділам Сил оборони України, а непридатні до використання – знищать.
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3 вересня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у селі Кінські Роздори, що на тимчасово окупованому Запоріжжі, стався вибух у кафе, в якому окупанти відпочивали та зберігали свої боєприпаси.
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