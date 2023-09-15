На Чернігівщині знайшли російський схрон із боєприпасами

Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба на своїй Facebook-сторінці.

Повідомляється, що в нежилих будівлях одного з населених пунктів Чернігівського району, який деякий час перебував під окупацією військ РФ, оперативники прикордонного загону виявили схрони із боєприпасами.

"В ньому зберігалися 2 постріли до "РПГ-7В", 4 гранати "РГД-5" та "Ф-1"; набої калібру 7,62 мм, 10 кілограмів артилерійського пороху та 5 кілограмів пластиду", - йдеться у повідомленні.

Після вивчення експертами, придатні боєприпаси будуть передані підрозділам Сил оборони України, а непридатні до використання – знищать.