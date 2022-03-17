На Чернігівщині ЗСУ артилерією знищили російські паливозаправники та склад боєприпасів
16 березня на Чернігівщині ЗСУ знищили склад боєприпасів і понад 10 паливозаправників російських окупантів
Про це заявило Оперативне командування "Північ".
"Рубрика "було - стало". Склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює кучно і красиво", - ідеться в повідомленні.
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