На Чернігівщині ЗСУ артилерією знищили російські паливозаправники та склад боєприпасів

Про це заявило Оперативне командування "Північ".



"Рубрика "було - стало". Склад боєприпасів та більше 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрівся із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює кучно і красиво", - ідеться в повідомленні.

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