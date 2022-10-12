На деокупованих територіях Донеччини ексгумовано понад 120 тіл

Про це інформує поліція Донецької області.

"У звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне у Святогірську, де було заховано 6 жінок та чоловік. Інші – на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами", – пишуть правоохоронці.

Зокрема протягом тижня на місцях масового поховання у Лимані вилучили тіла 22 цивільних і 34 військових.

"Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян", – додають в НПУ.

Повідомляється, що робота триває попри дощ, який розмиває ґрунт.

Загалом на деокупованих територіях регіону ексгумували понад 120 тіл, з них 64 мирні жителі.

"Серед загиблих цивільних – 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено", – ідеться у повідомленні.