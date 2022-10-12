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На деокупованих територіях Донеччини ексгумовано понад 120 тіл

12 жовтня, 2022 середа
15:29
Кримінал На деокупованих територіях Донеччині ексгумовано понад 120 тіл

На звільнених територіях Донецької області правоохоронці ексгумували понад 120 тіл, серед яких мирні жителі та військові

Про це інформує поліція Донецької області.

"У звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне у Святогірську, де було заховано 6 жінок та чоловік. Інші – на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами", – пишуть правоохоронці.

Зокрема протягом тижня на місцях масового поховання у Лимані вилучили тіла 22 цивільних і 34 військових.

"Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян", – додають в НПУ.

Повідомляється, що робота триває попри дощ, який розмиває ґрунт. 

Загалом на деокупованих територіях регіону ексгумували понад 120 тіл, з них 64 мирні жителі.

"Серед загиблих цивільних – 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено", – ідеться у повідомленні.

  • 23 вересня завершилася ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Всього ексгумували 436 тіл, більшість із яких має ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.
  • Близько 200 цивільних та два десятки військових ЗСУ: на місці масових поховань у Лимані ексгумували перші тіла. Цивільних жителів Лиману, серед яких є діти, хоронили в окремих могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів.  
  • Прокуратурою у звільнених Лимані та Святогірську Донецької області ексгумовано 44 та 34 тіла у місцях масових поховань.  

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поліція
війна з Росією
Донеччина
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воєнні злочини Росії
деокупація України
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