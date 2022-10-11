У деокупованих Лимані та Святогірську ексгумували 78 тіл у місцях масових поховань
Прокуратура у звільнених Лимані та Святогірську Донецької області ексгумовано 44 та 34 тіла у місцях масових поховань
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.
Прокуратура оглянула місця поховання від 4 до 10 жовтня звільнені міста Святогірськ і Лиман.
"У Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них - з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються", - йдеться в повідомлення.
Також на кладовищі "Нова масляківка" у деокупованому Лимані виявили близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій - один рік, Її поховали поряд з усією родиною.
Загалом в місті вже ексгумовано 44 тіла.
- 23 вересня завершилася ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Всього ексгумували 436 тіл, більшість із яких має ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.
- Близько 200 цивільних та два десятки військових ЗСУ: на місці масових поховань у Лимані ексгумували перші тіла. Цивільних жителів Лиману, серед яких є діти, хоронили в окремих могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів.
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