Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство На деокупованій Харківщині курсуватимуть нові приміські поїзди

На деокупованій Харківщині курсуватимуть нові приміські поїзди

25 листопада, 2022 п'ятниця
15:40
Суспільство Укрзалізниця дизель-поїзд

Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничну інфраструктуру на деокупованих територіях Харківщини. Зокрема від понеділка призначені нові приміські поїзди

Про це інформує Укрзалізниця.

Від 28 листопада розпочнуть курсувати приміські поїзди до Золочева та Цупівки.

№6173/6174 вирушатиме зі Золочева о 06:02 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 07:30. Зворотно - о 08:20 та прибуватиме до Золочева о 10:36.

Потяг №6177 вирушатиме із Золочева о 10:52 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 12:22.

Приміський поїзд №6176/6175 вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 17:20 та прибуватиме до Золочева о 19:33. Зворотно їде о 19:50 та у Харкові о 21:31.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях: роз’їзд 6 км, Основа ЕЦ, роз’їзд Нова Баварія, Хвилинка, Рижів, Подвірки, Зарічанка, Шпаківка, Курортна, Пересічне, Яротівка, Черелино, Феськи, Рогозянка, 205 км, Чорноглазівка та Соснівка.

Крім того, з 28 листопада маршрут поїздів Харків — Слатине подовжено до станціі Цупівка. На маршруті використовується рейковий автобус на 90 місць.

Приміський поїзд №6001/6002 вирушатиме зі станції Цупівка о 06:06 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 07:15. Зворотно - о 07:30 та у Цупівці о 08:45.

№6003/6004 вирушатиме зі станції Цупівка о 09:00 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 10:09. Зворотно їде о 10:24 та буде в Цупівці об 11:39.

№6005 вирушатиме із Цупівки о 11:54 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 13:03.

№6006/6007 зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 17:15 та прибуватиме до Цупівки о 18:31. З Цупівки вирушає о 18:46 та прибуває на кінцеву станцію о 19:55.

Зупинки на станціях: Південний пост, Північний пост, Пiдгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка, Слатине, Прудянка.

  • Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на п'ятницю, 25 листопада. Проїзд у ньому безкоштовний.  
  • Станом на 12:30 Укрзалізниця публікує нові графіки затримки потягів. На понад одну годину затримуються 14 поїздів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Харків
Укрзалізниця
Харківщина
деокупація України
Читайте також:
Саміт ОДКБ в Єревані
24 листопада, 2022 четвер
Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи
Лукашенко
24 листопада, 2022 четвер
"Далі буде повне знищення України": Лукашенко закликав до мирних переговорів з РФ
25 листопада, 2022 п'ятниця
Російські терористи з мінометів обстріляли житловий будинок на Сумщині
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.71
    Купівля 39.71
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 листопада
16:06
OPINION
Сергій Фурса
Які відверті трапилися нам терористи!
15:50
Кривий Ріг
У Кривому Розі зупиняють весь електротранспорт
15:44
генератори USAID
USAID передасть Україні 80 генераторів, - амбасадорка США
15:33
зерно
Український агросектор отримає від Німеччини 9 млн євро допомоги
15:32
Олексій Резніков і Філіп Аджич
Чорногорія підтримує прагнення України вступити до НАТО, - Міноборони країни
15:17
російські окупанти
На Чернігівщині засудили до 10 років російського окупанта, який погрожував розстрілом мирним жителям
15:06
Віктор Ляшко
У випадку блекауту площі, які займають лікарні, оптимізують, - Ляшко
15:06
Пам’ятник Василю Стусу
На Вінниччині перейменували понад пів сотні вулиць на честь Бандери, генерала Трейка і Воїнів-добровольців
14:52
пункт обігріву
У Києві запрацювали для містян понад 400 пунктів обігріву
14:46
Китай та США
США заборонили передачу Україні МіГ-29 в обмін на обіцянку Китаю втримати Путіна від "ядерки", - ЗМІ
14:35
Книга рекордів Гіннеса визначила найстарішу кішку у світі
14:23
Мовний омбудсмен виніс постанову про штраф меру Харкова Терехову за звернення до громадян недержавною мовою
14:22
Збірна Ірану, ЧС-2022
Іран сенсаційно переміг Уельс на чемпіонаті світу з футболу
14:19
Знищене росіянами підприємство на Донеччині
Завдяки переміщенню підприємств з небезпечних територій збережено 35 тис. робочих місць, - Мінекономіки
14:17
бібліотека
Для дітей початкової школи створили цифрову бібліотеку
14:03
OPINION
Михайло Жернаков
У нас тут знайшли цілий суд, який теж працює на ворога, причому давно
14:02
Маріуполь
Окупанти в Маріуполі збираються переселяти людей, які втратили житло, до "безхозних" будинків
13:55
Зеленський
30 доларів за барель - цілком слушна пропозиція за російську нафту, - Зеленський
13:49
Прага
Чехія передасть обігрівачі й медобладнання для Києва й Миколаєва
13:45
росія мобілізація орки окупанти
Російське командування перекинуло до Білорусі близько 12 тис. мобілізованих військових
13:29
Patriot
Польща пропонує перемістити німецькі Patriot до України. У НАТО заявили, що рішення мають ухвалювати уряди країн
13:29
генератор
На Київщині через роботу генераторів від отруєння газом помер чоловік, двоє дітей постраждали
13:13
Анонс
війна та волонтери
Бойові єноти, папа-гуманіст та біглі росіяни із Херсона: події російсько-української війни від Юрія Журавля
13:01
Укрзалізниця потяг
Укрзалізниця публікує нові графіки затримки потягів
12:50
Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії прибув до України та анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів
12:38
Катрін Колонна
Франція передасть Україні 100 потужних генераторів
12:37
вуличне освітлення
Українців забезпечили електрикою на 70%: найперше об’єкти критичної інфраструктури
12:37
Херсон
За добу 24 листопада ворог ударив по Херсонщині 49 разів
12:35
ПриватБанк
У банкоматах ПриватБанку відтепер можна зняти до 20 тис. готівки з карток усіх українських банків
12:32
електроенергія
Три АЕС України відновили роботу, за 1-2 дні можуть діяти планові відключення
12:31
ЗАЕС
Окупанти не дають можливості запустити 5 або 6 блок Запорізької АЕС, регулярно ведуться обстріли, - Старух
12:25
Єнс Столтенберг
Столтенберг про знеструмлення України через російські атаки: Жахливий початок зими
12:18
МАГАТЕ
У МАГАТЕ назвали зупинку всіх українських АЕС "безпрецедентною" і "надзвичайно тривожною"
12:04
OPINION
Михайло Басараб
Ми вже пройшли свій краш-тест. Вони ще ні. І є сумнів, що пройдуть
11:54
КМДА
Ексначальників управління КМДА підозрюють у розтраті держмайна майже на 267 млн грн
11:40
Голодомор
Наступного тижня Німеччина ухвалить "важливу резолюцію про Голодомор", - Кулеба
11:26
БМП. вбиті росіяни
Втрати ворога: 24 листопада ЗСУ ліквідували 430 окупантів,танк та 6 БПЛА
11:25
вимкнення електроенергії
Укренерго планує купувати електроенергію у Європи
11:24
Затримка диверсанта в Києві
Збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони й готував диверсії: у Києві затримали ворожого агента з окупованого Криму
11:12
Литва прапор
"Даємо все, що можемо": Литва допомогла Україні приблизно на 700 млн євро
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV