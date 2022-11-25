На деокупованій Харківщині курсуватимуть нові приміські поїзди
Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничну інфраструктуру на деокупованих територіях Харківщини. Зокрема від понеділка призначені нові приміські поїзди
Про це інформує Укрзалізниця.
Від 28 листопада розпочнуть курсувати приміські поїзди до Золочева та Цупівки.
№6173/6174 вирушатиме зі Золочева о 06:02 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 07:30. Зворотно - о 08:20 та прибуватиме до Золочева о 10:36.
Потяг №6177 вирушатиме із Золочева о 10:52 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 12:22.
Приміський поїзд №6176/6175 вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 17:20 та прибуватиме до Золочева о 19:33. Зворотно їде о 19:50 та у Харкові о 21:31.
Поїзди робитимуть зупинки на станціях: роз’їзд 6 км, Основа ЕЦ, роз’їзд Нова Баварія, Хвилинка, Рижів, Подвірки, Зарічанка, Шпаківка, Курортна, Пересічне, Яротівка, Черелино, Феськи, Рогозянка, 205 км, Чорноглазівка та Соснівка.
Крім того, з 28 листопада маршрут поїздів Харків — Слатине подовжено до станціі Цупівка. На маршруті використовується рейковий автобус на 90 місць.
Приміський поїзд №6001/6002 вирушатиме зі станції Цупівка о 06:06 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 07:15. Зворотно - о 07:30 та у Цупівці о 08:45.
№6003/6004 вирушатиме зі станції Цупівка о 09:00 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 10:09. Зворотно їде о 10:24 та буде в Цупівці об 11:39.
№6005 вирушатиме із Цупівки о 11:54 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 13:03.
№6006/6007 зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 17:15 та прибуватиме до Цупівки о 18:31. З Цупівки вирушає о 18:46 та прибуває на кінцеву станцію о 19:55.
Зупинки на станціях: Південний пост, Північний пост, Пiдгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка, Слатине, Прудянка.
- Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на п'ятницю, 25 листопада. Проїзд у ньому безкоштовний.
- Станом на 12:30 Укрзалізниця публікує нові графіки затримки потягів. На понад одну годину затримуються 14 поїздів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе