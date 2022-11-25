На деокупованій Харківщині курсуватимуть нові приміські поїзди

Про це інформує Укрзалізниця.

Від 28 листопада розпочнуть курсувати приміські поїзди до Золочева та Цупівки.

№6173/6174 вирушатиме зі Золочева о 06:02 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 07:30. Зворотно - о 08:20 та прибуватиме до Золочева о 10:36.

Потяг №6177 вирушатиме із Золочева о 10:52 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 12:22.

Приміський поїзд №6176/6175 вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 17:20 та прибуватиме до Золочева о 19:33. Зворотно їде о 19:50 та у Харкові о 21:31.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях: роз’їзд 6 км, Основа ЕЦ, роз’їзд Нова Баварія, Хвилинка, Рижів, Подвірки, Зарічанка, Шпаківка, Курортна, Пересічне, Яротівка, Черелино, Феськи, Рогозянка, 205 км, Чорноглазівка та Соснівка.

Крім того, з 28 листопада маршрут поїздів Харків — Слатине подовжено до станціі Цупівка. На маршруті використовується рейковий автобус на 90 місць.

Приміський поїзд №6001/6002 вирушатиме зі станції Цупівка о 06:06 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 07:15. Зворотно - о 07:30 та у Цупівці о 08:45.

№6003/6004 вирушатиме зі станції Цупівка о 09:00 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 10:09. Зворотно їде о 10:24 та буде в Цупівці об 11:39.

№6005 вирушатиме із Цупівки о 11:54 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 13:03.

№6006/6007 зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 17:15 та прибуватиме до Цупівки о 18:31. З Цупівки вирушає о 18:46 та прибуває на кінцеву станцію о 19:55.

Зупинки на станціях: Південний пост, Північний пост, Пiдгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка, Слатине, Прудянка.

Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на п'ятницю, 25 листопада. Проїзд у ньому безкоштовний.

Станом на 12:30 Укрзалізниця публікує нові графіки затримки потягів. На понад одну годину затримуються 14 поїздів.

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