Укрзалізниця публікує нові графіки затримки потягів

Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

Найбільшу затримку на 9 годин мають два потяги:

№62 Одеса — Харків;

№149 Полтава — Чернівці.

Залізничники роблять усе можливе, аби прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій. Кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних.

Також поновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення замінили поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:

№724 Київ — Харків з 25.11;

№731 Дніпро — Київ з 25.11;

№722 Київ — Харків з 26.11;

№712 Київ — Краматорськ з 26.11;

№732 Київ — Дніпро з 26.11.

Удень 23 листопада РФ завдала масованої атаки по Україні. На Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.

По всій Україні були перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачання зупинився метрополітен та весь електротранспорт. Також через ворожу атаку на Заході України виникали перебої з електропостачанням.

Вже ввечері 3 листопада почали подавати електропостачання, зокрема в Одесу, Київ, Львів, на Волинь, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину й інші. Про стан відновлення енергопостачання в регіонах детально розповів президент Зеленський.

24 листопада у Генштабі Збройних Сил України уточнили, що 23 листопада російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет". 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.

Раніше Укрзалізниця зменшила кількість потягів внаслідок обстрілів нашої енергетичної інфраструктури російськими загарбниками 23 листопада.

Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на п'ятницю, 25 листопада. Проїзд у ньому безкоштовний.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb