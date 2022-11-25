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Укрзалізниця публікує нові графіки затримки потягів

25 листопада, 2022 п'ятниця
13:01
Суспільство Укрзалізниця

Станом на 12:30 Укрзалізниця публікує нові графіки затримки потягів. На понад одну годину затримуються 14 поїздів

Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

Найбільшу затримку на 9 годин мають два потяги:

  • №62 Одеса — Харків;
  • №149 Полтава — Чернівці.

Залізничники роблять усе можливе, аби прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій. Кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних.

Також поновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення замінили поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:

  • №724 Київ — Харків з 25.11;
  • №731 Дніпро — Київ з 25.11;
  • №722 Київ — Харків з 26.11;
  • №712 Київ — Краматорськ з 26.11;
  • №732 Київ — Дніпро з 26.11.

Удень 23 листопада РФ завдала масованої атаки по Україні. На Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО. 

  • По всій Україні були перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачання зупинився метрополітен та весь електротранспорт. Також через ворожу атаку на Заході України виникали перебої з електропостачанням
  • Вже ввечері 3 листопада почали подавати електропостачання, зокрема в Одесу, Київ, Львів, на Волинь, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину й інші. Про стан відновлення енергопостачання в регіонах детально розповів президент Зеленський.
  • 24 листопада у Генштабі Збройних Сил України уточнили, що 23 листопада російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет". 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.
  • Раніше Укрзалізниця зменшила кількість потягів внаслідок обстрілів нашої енергетичної інфраструктури російськими загарбниками 23 листопада.
  • Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на п'ятницю, 25 листопада. Проїзд у ньому безкоштовний.  

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