Укрзалізниця публікує нові графіки затримки потягів
Станом на 12:30 Укрзалізниця публікує нові графіки затримки потягів. На понад одну годину затримуються 14 поїздів
Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.
Найбільшу затримку на 9 годин мають два потяги:
- №62 Одеса — Харків;
- №149 Полтава — Чернівці.
Залізничники роблять усе можливе, аби прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій. Кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних.
Також поновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення замінили поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:
- №724 Київ — Харків з 25.11;
- №731 Дніпро — Київ з 25.11;
- №722 Київ — Харків з 26.11;
- №712 Київ — Краматорськ з 26.11;
- №732 Київ — Дніпро з 26.11.
Удень 23 листопада РФ завдала масованої атаки по Україні. На Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.
- По всій Україні були перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачання зупинився метрополітен та весь електротранспорт. Також через ворожу атаку на Заході України виникали перебої з електропостачанням.
- Вже ввечері 3 листопада почали подавати електропостачання, зокрема в Одесу, Київ, Львів, на Волинь, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину й інші. Про стан відновлення енергопостачання в регіонах детально розповів президент Зеленський.
- 24 листопада у Генштабі Збройних Сил України уточнили, що 23 листопада російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет". 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.
- Раніше Укрзалізниця зменшила кількість потягів внаслідок обстрілів нашої енергетичної інфраструктури російськими загарбниками 23 листопада.
- Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на п'ятницю, 25 листопада. Проїзд у ньому безкоштовний.
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