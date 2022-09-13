На деокупованій Харківщині планують запустити систему Starlink

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції територій.

Насамперед це дозволить відновити зв'язок між мешканцями звільнених територій і владою. Це стане першочерговим кроком Координаційного штабу з питань деокупованих територій. Уже відновлено мобільний зв’язок одного з операторів у місті Балаклія.

"Сталий мобільний та інтернет-зв’язок на деокупованих територіях є пріоритетом у роботі Координаційного штабу. Зробимо все, щоб мешканці звільнених територій якнайшвидше вийшли з інформаційної блокади російських зомбо-ЗМІ та почули нарешті голоси своїх рідних і друзів!" - зазначає міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Також на Харківщині вже почали роботи з розмінування територій відновлення електроживлення.

Станом на 13 вересня на Харківщині звільнено понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.