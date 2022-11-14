На деокупованій Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів, яких убили російські військові у їхньому ж підвалі
На звільненій території Херсонської області правоохоронці виявили у підвалі тіла власників - подружжя фермерів, яких убили російські окупанти
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Прокурори задокументували ще один злочин армії РФ на Херсонщині. Виявлено тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації.
"Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце поховання тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів", – пише пресслужба.
Слідчі встановили, що у серпні під час окупації селища Архангельське Високопільської територіальної громади російські армійці вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному підвалі.
Нині тіла відправили для судово-медичної експертизи.
Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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