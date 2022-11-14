Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Прокурори задокументували ще один злочин армії РФ на Херсонщині. Виявлено тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації.

"Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце поховання тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів", – пише пресслужба.

Слідчі встановили, що у серпні під час окупації селища Архангельське Високопільської територіальної громади російські армійці вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному підвалі.

Нині тіла відправили для судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.