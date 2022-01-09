На оновленому телеканалі Верховної Ради запрошена гостя виступала з підтримкою вторгнення Росії до Казахстану. Відеофакт

Силантьєва, зокрема, висловилася на підтримку застосування президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим сили проти учасників протестів та напідтримку вторгнення Росії та її союзників до Казахстану під егідою ОДКБ, передає Еспресо.TV.







"Ви знаєте, я чула виступ Лукашенко, і мені сподобалося, як він підтримав президента Казахстану. Він сказав, що саме такий президент може знайти шляхи вирішення з бунтівниками. Але оскільки це терористи, які вже добре підучені люди, то довелося скористатися ОДКБ".



Про РФ вона сказала наступне:



"Трохи відволікається від України, тому що є завдання допомогти Казахстану".





Оновленням "Ради" займається російський телевізійний продюсер Олексій Семьонов, що він сам підтвердив у грудні 2021 року в коментарі для Радіо Свобода.



При цьому на "Раді" з'явилися ведучі та спікери, що раніше були на заборонених нині каналах Віктора Медведчука.



Довідка

Олексій Семенов запускав і перезапускав телеканали "112 Україна", NewsOne, а в червні 2019 року очолив холдинг "Новини" народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака.



30 квітня 2020 року він став генпродюсером міських телеканалів Kyiv.Live і Odesa.Live, які належать київському забудовнику та народному депутату від ОПЗЖ Вадиму Столару. У листопаді 2020 року Семенов припинив співпрацю з медіа Столара.

15 грудня 2021 року державний парламентський канал «Рада» оновив свій формат. Наразі він працює в форматі телемарафону зі включеннями для коментарів та гостями прямоефірних студій. Також щогодини виходить випуск новин. На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінне розпочнеться 25 січня 2022 року

На оновленому каналі з’явилися нові ведучі. Серед них - політтехнолог Володимир Петров, а також низка колишніх журналістів з "112 Україна", NewsOne і ZIK.





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