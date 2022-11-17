На Дніпропетровщині 6 тисяч людей та об'єкт водопостачання залишились без світла

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на отриманий пресреліз "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Зазначається, що ракетний удар по Дніпру пошкодив енергетичну інфраструктуру та насосну станцію водоканалу. Через це без світла залишились майже 6 тисяч клієнтів та об’єкт водопостачання.

Наразі аварійні бригади обстежують місця пошкоджень та проводять роботи з відновлення енергопостачання.

Ранком 17 листопада війська РФ обстріляли Дніпро, влада інформує про кілька ударів по інфраструктурі, попередньо є 23 поранених, серед них дівчина 15 років.

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